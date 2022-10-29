«КОС-Синтез-УОР» дважды уступил астраханскому «Динамо-СШОР»

Ватерполисты молодежной команды «КОС-Синтез-УОР» дважды уступили бронзовому призеру прошлого сезона «Динамо-СШОР» из Астрахани, сообщает пресс-служба клуба.

Поединки четвертого тура Чемпионата России по водному поло проходили в казанском плавательном бассейне Оргсинтез 28 и 29 октября. Несмотря на то, что они завершились при счете 8-13 и 8-14 в пользу более опытного соперника, наши молодые ребята сражались достойно и в отдельных моментах демонстрировали хорошую игру и спортивный характер.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в казанской команде стал Богдан Комаров, забросивший 5 мячей по итогам двух матчей.

Фото: sintez-kazan.ru

В пятом туре Чемпионата России «КОС-Синтез-УОР» 1-2 ноября дома сыграет с основной командой «КОС-Синтез».

Напомним, неделей ранее три проведенные домашние серии были выиграны казанским клубом «КОС-Синтез» над астраханским «Динамо-СШОР». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как четырехкратные чемпионы России в очередной раз лидируют в чемпионате страны.



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Максим Кокунин