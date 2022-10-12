ЦБ ожидает замедление выдач ипотеки из-за снижения спроса в связи с неопределенностью

Банк России ожидает замедление выдач ипотеки в связи со снижением спроса на жилье из-за неопределенности — население стало более осторожным в вопросе инвестирования, а банки — в отборе заемщиков, сообщается в консультативном докладе регулятора.



За восемь месяцев текущего года ипотечный портфель вырос на 9,7% — до 13 трлн рублей — на 1 сентября. Это значительно ниже прироста аналогичного периода прошлого года — тогда показатель составлял 18,3%. Сильнее всего темпы прироста замедлились в апреле и мае — ежемесячно -0,1%. Однако в августе прирост составил 2%, что в целом соответствует среднемесячному значению за второе полугодие 2021 года.

За восемь месяцев предоставлено 2,7 трлн рублей новых ипотечных кредитов, что на четверть меньше аналогичного показателя 2021-го в 3,6 трлн рублей.

Больше всего ипотечных выдач приходится на программы господдержки. В августе доля составила 47% (68% на пике в апреле).

Фото: cbr.ru

В начале октября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что за восемь месяцев 2022 года в России выдали более 758 тысяч ипотечных кредитов. С начала 2022 года около 2,4 млн семей в России смогли улучшить свои жилищные условия.

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Маргарита Головатенко