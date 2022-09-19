Эксперт рассказал о планах по ужесточению требований к ипотеке с низким взносом

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов объяснил решение Центробанка России с 1 декабря ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом он рассказал RT.

Самойлов отметил, что при выдаче таких кредитов банкам станут предъявлять более строгие требования.

— В этой ситуации кто-то из банков изменит условия в сторону повышения первоначального взноса, а кто-то эти программы прекратит, — добавил специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его словам, с точки зрения рынка это правильное решение.

— ЦБ беспокоится по поводу устойчивости банковского сектора... Пытается принять меры, чтобы не допустить накопления значимой дефолтной массы на этом рынке, — прокомментировал эксперт.

Напомним, что Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. С 1 декабря устанавливается надбавка к коэффициенту риска, если взнос не превышает 10 процентов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева