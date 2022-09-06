Образовательная IT-конференция Up!Date пройдет на Kazan Digital Week

Фото: предоставлено АО «БАРС Груп»

21 сентября в Казани состоится масштабная образовательная конференция Up!Date 2022 (16+). Спикеры известных российских IT-компаний расскажут о самых востребованных на рынке направлениях в области информационных технологий.

Начинающие и опытные IT-специалисты смогут существенно повысить свои профессиональные навыки. За несколько часов участники мероприятия узнают о рецептах PaaS, современных трендах в .NET разработке и подводных камнях PostgreSQL.

Конференция пройдет в рамках ежегодного Международного форума Kazan Digital Week (KDW). Программа Up!Date 2022 включает в себя выступления экспертов крупнейших российских компаний, в числе которых «Яндекс», «Тинькофф», «БАРС Груп». Спикеры поделятся с аудиторией актуальной информацией по таким направлениям, как работа с базами данных, Frontend-разработка, DevOps, Backend, аналитика и другим.

Предоставлено АО «БАРС Груп»

Мероприятие организовано при поддержке российского разработчика ПО «БАРС Груп» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому до 19 сентября всем желающим необходимо пройти регистрацию н а сайте (16+).

«Kazan Digital Week» — мощный международный проект, в рамках которого получают импульс к развитию такие стратегически важные направления, как импортозамещение и технологический суверенитет, кибербезопасность, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в госуправлении, здравоохранении, образовании, финансах, агросекторе. Мы рады быть частью такого масштабного мероприятия, оказывать поддержку в организации образовательной конференции Up!Date 2022 и тем самым вносить свой вклад в формирование кадрового резерва ИТ-отрасли», — отметил генеральный директор АО «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week проходит в Казани с 21 по 24 сентября. Главное ИТ-событие республики объединит около сотни секций, круглых столов и панельных дискуссий. В рамках KDW традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин — своеобразная репетиция «Игр будущего».



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