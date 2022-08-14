На Тайвань прибыли пять членов американской делегации

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Всего в прибывшую группу вошли пять политиков, представляющих обе основные американские партии, сообщает ТАСС.

В ходе визита члены делегации встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетят банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У и побывают в Законодательном юане. Напомним, визит совершается в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион и заранее он не анонсировался.

Фото: wikipedia.org

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уже посещала Тайвань. Это был первый визит американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. После этого вооруженные силы Китая объявили о проведении учений в шести акваториях в районе острова с 4 по 7 августа. В третий день масштабных учений народно-освободительная армия КНР направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей. На Тайване организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.



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Максим Кокунин