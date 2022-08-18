В России задолженность по зарплате превысила 732 млн рублей

В России задолженность по зарплате на 1 августа 2022 года составила 732,1 млн рублей, сказано в материалах Росстата.



Общая задолженность по сравнению началом июля снизилась на 69,6 млн рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги приходится 259,8 млн рублей (35,5%), в 2021 году — 136,3 млн рублей (18,6%), в 2020 году и ранее — 336 млн рублей (45,9%).

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане с начала года в структурных подразделениях УФССП России по республике на исполнении находилось 3,6 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму задолженности более 300 млн рублей. За 7 месяцев текущего года судебные приставы помогли 1,5 тысячи гражданам получить заработную плату на общую сумму 106,5 млн рублей, которую работодатель своевременно не выплатил.

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Маргарита Головатенко