В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли два ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре на балконе в многоквартирном доме по улице Шамиля Усманова поступило в экстренные службы сегодня вечером.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей, предварительно четырех и шести лет. Их личности устанавливаются. Причина пожара выясняется.



В июле в Ютазинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина. Среди наиболее вероятных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем или курение в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина