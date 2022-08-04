В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли два ребенка
В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщение о пожаре на балконе в многоквартирном доме по улице Шамиля Усманова поступило в экстренные службы сегодня вечером.
В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей, предварительно четырех и шести лет. Их личности устанавливаются. Причина пожара выясняется.
В июле в Ютазинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина. Среди наиболее вероятных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем или курение в нетрезвом виде.
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