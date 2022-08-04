Новости происшествий

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли два ребенка

19:59, 04.08.2022
В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли два ребенка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах на пожаре в квартире погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре на балконе в многоквартирном доме по улице Шамиля Усманова поступило в экстренные службы сегодня вечером.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей, предварительно четырех и шести лет. Их личности устанавливаются. Причина пожара выясняется.

В июле в Ютазинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина. Среди наиболее вероятных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем или курение в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также