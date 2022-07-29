Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сообщество»
Форум «Сообщество» в Приволжском федеральном округе в этом году пройдет на территории Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Форум проводится в целях повышения эффективности взаимодействия гражданского общества и власти в Приволжском федеральном округе, следует из документа. Мероприятие назначено на 24—25 августа.
Распоряжением Кабмина Татарстана сформирована республиканская рабочая группа по подготовке и проведению форума. Ее возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева.
Ее заместителями (по согласованию) назначены председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, секретарь Госсовета республики Лилия Маврина и замруководителя аппарата президента РТ — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.
В прошлом году форум «Сообщество» в ПФО проходил в Саранске. Мероприятие проходит в разных федеральных округах России. Форумная кампания завершается итоговым форумом, который состоится в Москве в начале ноября — накануне Дня народного единства.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым