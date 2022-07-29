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Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сообщество»

11:50, 29.07.2022
Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сообщество»
Фото: realnoevremya.ru

Форум «Сообщество» в Приволжском федеральном округе в этом году пройдет на территории Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Форум проводится в целях повышения эффективности взаимодействия гражданского общества и власти в Приволжском федеральном округе, следует из документа. Мероприятие назначено на 24—25 августа.

Распоряжением Кабмина Татарстана сформирована республиканская рабочая группа по подготовке и проведению форума. Ее возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева.

Фото: Максим Платонов

Ее заместителями (по согласованию) назначены председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, секретарь Госсовета республики Лилия Маврина и замруководителя аппарата президента РТ — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

В прошлом году форум «Сообщество» в ПФО проходил в Саранске. Мероприятие проходит в разных федеральных округах России. Форумная кампания завершается итоговым форумом, который состоится в Москве в начале ноября — накануне Дня народного единства.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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