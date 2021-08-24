Форум «Сообщество», Саранск

С 24 по 25 августа 2021 года в городе Саранске пройдет форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Тема форума — «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации».
«Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов является определение состояния развития гражданского общества в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление, распространение и поддержка эффективных социально ориентированных практик.
Уже шесть лет форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой в течение года в разных федеральных округах РФ. Программа форумов состоит из пленарного заседания, дискуссионных экспертных сессий и выставки успешных социальных проектов, реализованных в федеральном округе. Форумная кампания 2021 года традиционно завершится итоговым форумом, который состоится в Москве в начале ноября — накануне Дня народного единства.
Форум в Саранске будет проходить в офлайн- (с соблюдением принятых в регионе санитарно-эпидемиологических ограничений) и онлайн-форматах.
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