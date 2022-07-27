«Ютубошная» Максима Булатова откроется в новом помещении на улице Кремлевской в Казани

Фото: предоставлено Максимом Булатовым

«Ютубошная» основателя веб-студии AltoVision Максима Булатова обоснуется в новой студии на улице Кремлевской в Казани. Это произойдет на следующей неделе.

Пространство для тех, кто связан с блогингом, занимается фотографией и видеосъемками, «Ютубошная» было организовано дизайн-студией Alto Vision и располагалось в здании фабрики «Спартак».

Пространство для видеосъемки называлось «Спартак Спейс» и было запущено в июле 2019 года.



В интервью «Реальному времени» Булатов рассказывал о том, стоит ли идти на YouTube в поисках заработка и почему некачественные и бессмысленные видео набирают миллионные просмотры.

Напомним, комплекс зданий бывшей казанской обувной фабрики «Спартак» с земельным участком ушел с молотка за 551 млн рублей — по цене почти втрое ниже стартовой. Новым владельцем залогового имущества обанкротившегося «Татфондбанка» стало АО «Связьинвестнефтехим» — то есть фактически республика. В материале «Реального времени» — о торгах и их участниках, планах нового владельца и экспертных оценках нового актива «СИНХа».

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Маргарита Головатенко