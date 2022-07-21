В РФПВ заявили, что российские прыгуны в воду не планируют смену спортивного гражданства

Фото: Максим Платонов

российские прыгуны в воду не планируют смену спортивного гражданства, заявил президент Российской федерации (РФПВ) прыжков в воду Станислав Дружинин во время соревнований «Игры дружбы» в Казани.



Он отметил, что несмотря на индивидуальный вид спорта, в сборной сформировалась команда, относящаяся к стране патриотически и готовая отстаивать честь и достоинство страны.

— Разговоров о том, что они будут менять спортивное гражданство, нет. Уверен, что все будет хорошо, — приводит ТАСС слова Дружинина.

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент Российской федерации прыжков в воду назвал атлетов из Китая самыми сильными соперниками.

— <…> мы не опускаем руки и будем вести переговоры в дальнейшем, чтобы наши ребята ездили на соревнования в Китай и принимали участие в их соревнованиях, а они принимали участие в наших соревнованиях.



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Маргарита Головатенко