Президент Российской федерации прыжков в воду назвал атлетов из Китая самыми сильными соперниками

Фото: Максим Платонов

Атлеты из Китая — по-прежнему самые сильные соперники, Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) продолжит вести переговоры об участии в этой стране отечественных спортсменов, сообщил президент РФПВ Станислав Дружинин.



— <…> мы не опускаем руки и будем вести переговоры в дальнейшем, чтобы наши ребята ездили на соревнования в Китай и принимали участие в их соревнованиях, а они принимали участие в наших соревнованиях. — приводит ТАСС его слова.

Фото: Максим Платонов

Первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир», открылся сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани — в нем принимают участие более 1,1 тысячи спортсменов.



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Маргарита Головатенко