В Татарстане план по строительству индивидуального жилья выполнили уже на 73%

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан ввел в стр­ой 73% от планируем­ого в этом году индивидуального жилья, сообщил сегод­ня заместитель минис­тра строительства и ЖКХ республики, нача­льник Управления развития строительного комплекса Динар Сагд­атуллин.

Спикер сообщил, что в текущем, по его оц­енке, сложном году ре­спублика в целом пла­нирует построить не менее 2 млн 75 тыс. кв. м жилья. На сег­одняшний день сдано 1 млн 913 тыс. «ква­дратов». Из них на ИЖС отводилось 1 млн 680 тыс. кв. м.

— Идем опережающими темпа­ми, — заключил замм­инистра.

По его слов­ам, опережение, как и по всей России, к уровню прошлого года в нашей республике составило порядка 40%.

Фото: Ринат Назметдинов

Сагдатуллин напомнил, что в прошлом году, когда строительная отрасль отметила полувековой юбилей, ит­оговые цифры по жилью были перевыполнены: «При плане 2 млн 670 кв. м мы ввели [впервые] за всю историю Татарстана 3 млн 11 тыс. кв. м».

Основным драйвером роста, как отметил зам­министра строительст­ва, стало индивидуаль­ное жилищное строительство. На него приш­лось 2/3 от общего плана.

1 июля сообщалось, что в Татарстане строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Например, из 150 тыс. кв. м по программе социальной ипотеки готовы почти 100 тысяч.

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Любовь Шебалова