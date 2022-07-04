В Татарстане план по строительству индивидуального жилья выполнили уже на 73%
Татарстан ввел в строй 73% от планируемого в этом году индивидуального жилья, сообщил сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ республики, начальник Управления развития строительного комплекса Динар Сагдатуллин.
Спикер сообщил, что в текущем, по его оценке, сложном году республика в целом планирует построить не менее 2 млн 75 тыс. кв. м жилья. На сегодняшний день сдано 1 млн 913 тыс. «квадратов». Из них на ИЖС отводилось 1 млн 680 тыс. кв. м.
— Идем опережающими темпами, — заключил замминистра.
По его словам, опережение, как и по всей России, к уровню прошлого года в нашей республике составило порядка 40%.
Сагдатуллин напомнил, что в прошлом году, когда строительная отрасль отметила полувековой юбилей, итоговые цифры по жилью были перевыполнены: «При плане 2 млн 670 кв. м мы ввели [впервые] за всю историю Татарстана 3 млн 11 тыс. кв. м».
Основным драйвером роста, как отметил замминистра строительства, стало индивидуальное жилищное строительство. На него пришлось 2/3 от общего плана.
1 июля сообщалось, что в Татарстане строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Например, из 150 тыс. кв. м по программе социальной ипотеки готовы почти 100 тысяч.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии