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Минздрав Татарстана: в республике сохраняются все действующие COVID-ограничения

10:51, 02.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана: в республике сохраняются все действующие COVID-ограничения
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сохраняются все антиковидные ограничения, поскольку постановление №208 за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина продолжает действовать, сообщили в горздраве Казани со ссылкой на разъяснения Управления Роспотребнадзора по республике.

— Медики в лечебных учреждениях по-прежнему должны находиться в масках. Кроме того, несмотря на приостановление масочного режима в Татарстане, существует ряд профессий, представители которых обязаны носить маски на рабочих местах, — прокомментировали в горздраве.

1 июля Роспотребнадзор объявил об отмене в стране масочного режима и других антиковидных ограничений. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.

Фото: realnoevremya.ru

Информация об отмене ограничений в России — не повод говорить о «закончившемся коронавирусе» или о завершившемся периоде распространения заболевания, считает замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В республике продолжают работу инфекционные госпитали, пациенты обращаются за помощью ежедневно.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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