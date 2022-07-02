Минздрав Татарстана: в республике сохраняются все действующие COVID-ограничения

В Татарстане сохраняются все антиковидные ограничения, поскольку постановление №208 за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина продолжает действовать, сообщили в горздраве Казани со ссылкой на разъяснения Управления Роспотребнадзора по республике.



— Медики в лечебных учреждениях по-прежнему должны находиться в масках. Кроме того, несмотря на приостановление масочного режима в Татарстане, существует ряд профессий, представители которых обязаны носить маски на рабочих местах, — прокомментировали в горздраве.

1 июля Роспотребнадзор объявил об отмене в стране масочного режима и других антиковидных ограничений. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.



Фото: realnoevremya.ru

Информация об отмене ограничений в России — не повод говорить о «закончившемся коронавирусе» или о завершившемся периоде распространения заболевания, считает замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В республике продолжают работу инфекционные госпитали, пациенты обращаются за помощью ежедневно.



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Маргарита Головатенко