Артемий Лебедев посетил ДУМ Татарстана и поднялся на минарет мечети «Кул-Шариф»

Известный дизайнер Артемий Лебедев посетил ДУМ Татарстана, где встретился с муфтием республики Камилем Самигуллиным. Об этом сообщается на сайте управления.

Это была первая встреча Лебедева и Самигуллина. Дизайнер познакомился с жизнью мусульман республики, татарско-мусульманской культурой. Муфтий Татарстана рассказал ему о системе муфтията, мусульманских религиозных организациях республики многоплановой социальной, просветительской, издательской деятельности, современных мусульманских медиапроектах и духовном наследии татарского народа.

Фото: dumrt.ru

Также Лебедев посетил Издательский дом «Хузур», мечеть «Кул-Шариф», где поднялся на ее минарет. Ему показали исторические достопримечательности — медресе «Мухаммадия», Галеевскую мечеть, представили цифровые проекты ДУМ Татарстана: онлайн-медресе и интернет-платформу «Без — татарлар» для изучения татарского языка, мобильные приложения.



В январе Лебедев в YouTube-подкасте главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина отметил, что за несколько лет Казань невероятно преобразилась.



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