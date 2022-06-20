На замену уличных фонарей в Набережных Челнах потратят 75 млн рублей

В Набережных Челнах на замену светильников уличных фонарей из бюджета города готовы выделить 74,9 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



От подрядчика требуется заменить не менее 5,5 тысячи светильников. В разных локациях города планируется установка светильников как светодиодных, так и с люминесцентными лампами. Подрядчику необходимо установить их в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Заявку можно подать до 24 июня. Подрядчика определят 27 июня.

В этом году в Татарстане на автомобильных дорогах общего пользования планируется установить искусственное освещение. Предусмотрено на эти цели в республиканском бюджете свыше 212 миллионов рублей. Предполагается обеспечить освещением участки дорог общей протяженностью почти 36 км.

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Маргарита Головатенко