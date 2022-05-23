Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +12 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, утром в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +8..+10 градусов, в Набережных Челнах +8..+11 градусов, в Нурлате +8..+12 градусов, в Альметьевске +8..+11 градусов, в Буинске +7..+11 градусов.

Фото: Максим Платонов

Также синоптики прогнозируют западный и северо-западный умеренный ветер. Местами на почве и в воздухе ожидается заморозки до -2 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале этой недели в республике местами ожидается небольшой дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0..+6 градусов. Днем потеплеет до +14..+16 градусов.

Диана Жиленкова