В Татарстане сдали больше половины жилья от плана

В Татарстане на сегодня сдано 1 млн 494 тыс. кв. м жилья, что составляет 54% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По программе социальной ипотеки план выполнен на 66%, по линии индивидуального жилищного строительства — на 56% (сданы 6 930 домов), в коммерческом строительстве — на 42,5%.

В рамках обеспечения 600 детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма на сегодня заключено два госконтракта между Минземимуществом и Госжилфондом на приобретение 179 жилых помещений, а также госконтракт на 131 квартиру — за счет средств республиканского бюджета в Лаишевском, Нурлатском, Сабинском, Чистопольском районах и в Набережных Челнах.



Фото: realnoevremya.ru

По программе обеспечения жильем многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, оформлены все 25 сертификатов суммарной площадью 2 384 кв. м.

Всего в этом году в Татарстане планируют построить 2,7 млн «квадратов» жилья, из них на 18 мая 1,3 млн были уже сданы (49% от плана).