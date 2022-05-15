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Футболистка Алсу Абдуллина выиграла Кубок Англии в составе «Челси»

20:42, 15.05.2022 2
Футболистка Алсу Абдуллина выиграла Кубок Англии в составе «Челси»
Фото: кадр видео

Российская футболистка и уроженка Татарстана Алсу Абдуллина стала обладательницей Кубка Англии среди женских команд в составе лондонского «Челси». Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Абдуллина в игре участия не принимала. Лондонский клуб завоевал кубок второй раз подряд и четвертый в истории.

8 мая Абдуллина в составе «Челси» стала чемпионкой Англии. Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре со счетом 4:2.

Фото: pixabay.com

Уроженка татарстанского поселка Актюбинский перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года, подписав контракт на 2,5 года. Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, читайте в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:50
    Молодец, Алсушка, так держать, не зазнаваться, упорно тренероваться, слушать главного тренера и все будет хорошо! Знай нвших, матурым!
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  • Анонимно 20:51
    Женскую лигу чемпионов ещё надо выиграть.
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