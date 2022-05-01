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В Азнакаевском районе обнаружили свалку площадью почти 10 соток

08:19, 01.05.2022
В Азнакаевском районе обнаружили свалку площадью почти 10 соток
Фото: eco.tatarstan.ru

В Азнакаевском районе Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов на общей площади 980 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Руководителю исполкома направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Свалку ликвидировали в течение суток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. На территории в 600 кв. м находятся автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий.

Экологи в ходе авиаобследования территории республики выявили 41 природоохранное нарушение. Чаще всего обнаруживалось незаконное размещение отходов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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