В Азнакаевском районе обнаружили свалку площадью почти 10 соток

В Азнакаевском районе Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов на общей площади 980 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Руководителю исполкома направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Свалку ликвидировали в течение суток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. На территории в 600 кв. м находятся автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий.



Экологи в ходе авиаобследования территории республики выявили 41 природоохранное нарушение. Чаще всего обнаруживалось незаконное размещение отходов.



Татьяна Леухина