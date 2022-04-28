Bloomberg: «Газпромбанк» отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania

«Газпромбанк» отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd, ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.



Платеж был отклонен, «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас торговая фирма предпринимает усилия для проведения платежа и ведет переговоры с «Газпромбанком» и экспортным подразделением «Газпрома». Отмечается, что отклоненная оплата — часть среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Фото: gazprom.ru

Вчера канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. Он отметил, что для Австрии и OMV это было важно. Канцлер также обратил внимание, что Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях и столкнулись с проблемами с поставками этого топлива из России.

На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Он также отмечал, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа.

Маргарита Головатенко