Сборная Татарстана победила в финале первенства России по водному поло среди юношей до 18 лет
Сборная Татарстана победила в финале первенства России по водному поло среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили с 29 марта по 2 апреля в Пензе.
Татарстанские ватерполисты выиграли пять матчей из пяти, а в золотом финале не оставили шансов Астраханской области, игра завершилась со счетом 10:5.
Цвета юношеской сборной Татарстана защищали пять игроков «Синтез-УОР»: Раиль Тазеев, Богдан Комаров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров.
Сборная выступала под руководством тренеров Николая Шепелева и Евгения Ярощука.
В марте казанский «Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» со счетом 12:8 и стал чемпионом России.СпортВодные виды спорта Татарстан
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