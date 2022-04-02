Сборная Татарстана победила в финале первенства России по водному поло среди юношей до 18 лет

Сборная Татарстана победила в финале первенства России по водному поло среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили с 29 марта по 2 апреля в Пензе.

Татарстанские ватерполисты выиграли пять матчей из пяти, а в золотом финале не оставили шансов Астраханской области, игра завершилась со счетом 10:5.



Цвета юношеской сборной Татарстана защищали пять игроков «Синтез-УОР»: Раиль Тазеев, Богдан Комаров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров.

Сборная выступала под руководством тренеров Николая Шепелева и Евгения Ярощука.

В марте казанский «Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» со счетом 12:8 и стал чемпионом России.