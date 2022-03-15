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Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла до 50 миллионов пользователей — это много или мало?

17:50, 15.03.2022 3
Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла до 50 миллионов пользователей — это много или мало?

Дневная аудитория российской социальной сети «ВКонтакте» выросла до 50 миллионов пользователей. Что стало очередным рекордом соцсети по дневной аудитории в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Количество регистраций в ней увеличилось больше чем в четыре раза. Дневная аудитория сети в России выросла на 8,7%, или 4 миллиона. Число новых добавлений в друзья поднялось на 250%. Пользователи стали не только добавлять и создавать контент, но и приводить новых знакомых.

Кроме того, выросло число ежедневных просмотров видео на 15,5% за месяц, ленты новостей. Также пользователи начали больше комментировать публикации на платформе — на 24% чаще, чем в предыдущем месяце.

50 миллионов пользователей — это:

  • На 10 миллионов больше, чем перешло из соцсети Instagram в Telegram после блокировки первой на территории России — на фоне этих новостей в мессенджере зарегистрировались 40 миллионов новых пользователей.
  • В 2 раза больше, чем присоединилось к Telegram за три дня в январе 2021 года на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp — таковых было 25 миллионов человек.
  • В 6,6 раза больше, чем перешло по этой же причине в мессенджер Signal — 7,5 миллиона человек.
  • На 3 миллиона больше, чем число ежедневных посетителей «ВКонтакте» — оно достигает 47 миллионов человек.
  • Почти 69% от ежемесячной аудитории соцсети — она составляет 72,5 миллиона человек.
  • 62,5% от российской аудитории Instagram в России — по словам его главы Адама Моззера, в российском сегменте находилось 80 миллионов пользователей.
  • В сливе данных такого же количества пользователей уличили Facebook в 2018 году — предполагается, что их личную информацию использовали для поддержки штаба тогдашнего президента США Дональда Трампа.
  • Чуть больше пользователей привлек менее чем за шесть месяцев коммерческого использования 5G в 2020 году в Китае оператор China Mobile.
  • На 20 миллионов больше, чем лишился мессенджер WhatsApp в январе 2021 года — из-за анонса новой политики конфиденциальности оттуда ушли 30 миллионов человек.
Дарья Акимова
ТехнологииIT

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Вот это да!
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  • Анонимно 15 мар
    Вконтакте, наверное, и не подозревал, что это еще возможно
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  • Анонимно 15 мар
    это спасибо блокировке фейсбука. надеюсь причастные поделяться прибылью
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