Лавров считает, что Киев тянет время на российско-украинских переговорах по указаниям США
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Киев затягивает российско-украинские переговоры по указаниям США. Об этом пишет ТАСС.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Ожидается новая встреча делегаций Москвы и Киева. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация уже сегодня ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.
Напомним, 28 февраля российско-украинские переговоры длились около пяти часов. Как сообщил после них глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
После встречи делегаций Москвы и Киева президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией необходимо прекратить огонь. По словам российского лидера Владимира Путина, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.
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