Лавров считает, что Киев тянет время на российско-украинских переговорах по указаниям США

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Киев затягивает российско-украинские переговоры по указаниям США. Об этом пишет ТАСС.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Ожидается новая встреча делегаций Москвы и Киева. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация уже сегодня ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.

Напомним, 28 февраля российско-украинские переговоры длились около пяти часов. Как сообщил после них глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».



Фото: Посольство России в Белоруссии

После встречи делегаций Москвы и Киева президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией необходимо прекратить огонь. По словам российского лидера Владимира Путина, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.



Татьяна Демина