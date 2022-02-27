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В Татарстане за сутки подтвердились еще 2 233 случая заражения коронавирусом

11:16, 27.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердились еще 2 233 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 2 233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 февраля в Татарстане зарегистрировано 113 263 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 78 899 человек, в том числе 1 663 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 722 человек, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 2 418 случаев заражения инфекцией. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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