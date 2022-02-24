Выгодно вдвойне: #Суварстроит будущее и дарит покупателям шанс получить две квартиры по цене одной

С 10 февраля по 10 мая включительно при покупке жилья в казанском ЖК «Палитра» застройщик #Суварстроит предоставляет своим клиентам возможность получить вторую квартиру в подарок.

Чтобы стать участником данной акции, нужно приобрести квартиру в домах 6.2 или 6.3 в ЖК «Палитра» и заполнить купон с анкетой участника. Обладатель приза — однокомнатной квартиры в данном жилом комплексе — станет известен 13 мая. Его выберут случайным образом среди всех участников акции. Недвижимость будет передана счастливчику путем подписания договора дарения после сдачи объекта.

«Наша компания всегда старается делать выгодные предложения для своих клиентов — и тех, кто приобретает квартиру для себя, и тех, кто рассматривает жилье как надежную инвестицию в будущее. Новая уникальная акция #Суварстроит дает возможность объединить эти желания», — отмечает замгендиректора по продажам и маркетингу #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.



Эльвира Галяутдинова: «Наша компания всегда старается делать выгодные предложения для своих клиентов — и тех, кто приобретает квартиру для себя, и тех, кто рассматривает жилье как надежную инвестицию в будущее».

Жилой комплекс «Палитра» расположен в новой части Приволжского района и входит в большой микрорайон комплексной застройки «Волжские просторы». Здесь гармонично сочетаются живописный природный ландшафт, комфорт городской жизни и современная архитектура.

В жилом комплексе уже созданы условия для семей с детьми. Комплекс окружен сложившейся инфраструктурой: детсады, медицинские учреждения, фитнес-центры, крупные торговые центры. На территории микрорайона «Волжские просторы», включающего жилые комплексы «Палитра» и «Сказочный лес», уже открыт многопрофильный лицей 186 и детский сад во дворе. Всего по проекту предусмотрено строительство двух школ и шести детских садов. Курсирует бесплатный школьный автобус.

Партнерский материал