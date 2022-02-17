В Татарстане привились от COVID-19 2 434 человека за сутки

В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 2 434 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Всего в Татарстане привились от коронавируса 2 443 074 человека. Полностью привиты в республике 1 903 368 человек. Ревакцинацию прошли 226 970 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник президент республики Рустам Минниханов заявил, что Татарстан может достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 уже на этой неделе. По данным оперштаба региона, план по вакцинации выполнен на 99,9%.



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Татьяна Леухина