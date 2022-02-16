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Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

18:59, 16.02.2022
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Фото: olympic.ru

Сборная России по хоккею сыграет с командой Швейцарии в полуфинале Олимпийских игр в Пекине.

В матче четвертьфинала Швеция обыграла Канаду со счетом 2:0. Россия в четвертьфинальном матче обыграла Данию со счетом 3:1.

Во втором полуфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Финляндии и Словакии, обыгравшие в четвертьфинале Швейцарию (5:1) и США (3:2, бул.) соответственно.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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