Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею сыграет с командой Швейцарии в полуфинале Олимпийских игр в Пекине.
В матче четвертьфинала Швеция обыграла Канаду со счетом 2:0. Россия в четвертьфинальном матче обыграла Данию со счетом 3:1.
Во втором полуфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Финляндии и Словакии, обыгравшие в четвертьфинале Швейцарию (5:1) и США (3:2, бул.) соответственно.
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