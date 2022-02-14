В Кремле оценили решение Спортивного арбитражного суда по Валиевой

Вся Россия желает фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой выиграть, в Кремле рады, что она сможет и дальше соревноваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение Спортивного арбитражного суда продолжить ей выступать на Олимпиаде в Пекине.

— Мы, безусловно, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: olympic.ru

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Более того, там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.



Представитель Кремля отказался прокомментировать эту новость.

— Это я не буду комментировать, вы понимаете, что речь идет о серьезной работе юристов и представителей нашего российского олимпийского комитета с АДА и WADA, - заявил Песков.

Татьяна Леухина