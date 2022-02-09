В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Вишневского, на проспекте Альберта Камалеева, на Мамадышском тракте. Пробки образовались на улицах Академика Арбузова, Родины, Даурской, на проспекте Победы.
Заторы также наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Олега Кошевого, Петра Витера.
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин ответил на жалобы горожан о дорожной ситуации. «Это вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты», — сказал градоначальник. Огромные пробки в столице Татарстана возникают во время сильных снегопадов.
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