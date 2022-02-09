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В Татарстане следователи начали проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета

17:34, 09.02.2022 1
В Татарстане следователи начали проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета
Фото: pxhere.com

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку в связи с вынужденной посадкой легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 9 февраля. Легкомоторный самолет сел вблизи населенного пункта Новое Сумароково в Бугульминском районе. В результате посадки воздушное судно получило повреждения, пассажиры и пилот живы.

На место происшествия выехали следователи, они устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Проверку по факту инцидента начала и Камская транспортная прокуратура. По данным СМИ, воздушное судно потерпело крушение из-за ошибки курсанта. Самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:42
    Ой курмантики красивые молодые.
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