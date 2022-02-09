Транспортный кризис Магдеева: МУП «Электротранспорт» подало в суд на Челны из-за имущества на 100 миллионов

Имущество раньше стоило больше 100 миллионов рублей

Некогда крупнейший перевозчик Набережных Челнов — МУП «Электротранспорт» через суд потребовало от своего учредителя, исполкома города, вернуть изъятую ранее тяговую подстанцию стоимостью 84,5 миллиона рублей. Заявление о признании недействительным соответствующего акта приема-передачи от 31 мая 2019 года подал конкурсный управляющий банкротящегося предприятия, так как это может помешать расплатиться с кредиторами.

Он обнаружил, что часть имущества, переданного предприятию, изъята в 2019 году (более чем за полтора года до признания банкротом, — прим. ред.) по распоряжению тогдашнего руководителя исполкома Челнов Рината Абдуллина и передана в казну города. Речь о тяговой подстанции №10, которая расположена на проспекте Сююмбике. В ее состав входят три модуля общей площадью более 100 «квадратов» и кабельные линии. Первоначально все это оценивалось в 109,7 миллиона рублей, однако из-за износа имущество потеряло в цене более 25 миллионов.

Причин, по которым акт о передаче имущества может быть отменен, несколько. Приводя их, «конкурсник» опирается на решения судов и федеральные законы. Вот некоторые из них:

собственник, а в нашем случаем это исполком Челнов, передав во владение МУП имущество, не вправе распоряжаться им, независимо от наличия или отсутствия согласия предприятия;

что касается самого предприятия, то оно может использовать переданное имущество только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, и не имеет право изымать его;

совершенные МУПом сделки, лишающие его возможности продолжать деятельность, являются ничтожными, независимо от их совершения с согласия собственника. Сюда же входят и договоры между собственником и предприятием;

принудительно отчуждение имущества для госнужд может быть произведено только при условии равноценного возмещения, которого, судя по всему, не было.

В случае выигрыша в суде Управление земельных и имущественных отношений должно будет вернуть имущество «Электротранспорту».

МУП «Электротранспорт» через суд потребовало от своего учредителя, исполкома города, вернуть изъятую ранее тяговую подстанцию. Фото chelny-izvest.ru

Конкурсное производство продлено до июля 2022-го

МУП «Электротранспорт», которое не раз пыталось отбиться от банкротных исков, было признано банкротом в феврале этого года. В конце января конкурсное производство продлено до 5 июля 2022 года — еще не реализовано имущество должника и не произведены расчеты с кредиторами.



Убыток МУП за 2020 год составил 888 миллионов рублей при выручке в 10,1 миллиона. Чистые активы и вовсе составляли минус 1,1 миллиарда рублей.

На данный момент в список кредиторов «Электротранспорта» вошли порядка 25 компаний и физлиц. Самые крупные требования у компаний КАМАЗа: МУП должно 637 миллионов лизинговой компании «КАМАЗ» и 25,5 млн — ООО «Автозапчасть «КАМАЗ».

На данный момент в список кредиторов «Электротранспорта» вошли порядка 25 компаний и физлиц. Самые крупные требования у компаний КАМАЗа. Фото: Максим Платонов

Скандал с КАМАЗом

Именно после скандала с КАМАЗом из-за лизинговых автобусов у МУП начались проблемы — автогигант обвинил город в невыплате лизинговых платежей, и в дальнейшем АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» через суд забрало у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.

Ситуация с автобусами привела к значительным затруднениям в транспортной системе в прошлом году. Их заменили маршрутки «Пассажирских перевозок» Николая Тятюшкина. Жители неоднократно жаловались на то, что в маршрутки невозможно влезть, а к их дверям выстраиваются очереди. Проблему решили только в этом году — в конце марта на городские маршруты в Челнах вышли московские ЛиАЗы, которые на безвозмездной основе переданы городу по договоренности мэра Наиля Магдеева с правительством Москвы. В начале апреля Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах.

В июле 2020-го власти Челнов объявляли, что закупят 21 автобус большой вместимости за 234 млн рублей. И победителем тендера — внезапно для многих — стал рассорившийся с «Электротранспортом» КАМАЗ. Компания поставила в Набережные Челны автобусы модели НЕФАЗ-5299-40-52, которые ездят в Москве и в Казани.

Проблему решили только в этом году — в конце марта на городские маршруты в Челнах вышли московские ЛиАЗы. Фото: nabchelny.ru

Что происходит с общественным транспортом в Челнах сейчас

Проблемы, несмотря на появление новых автобусов, остаются. Президент Рустам Минниханов на недавней коллегии подверг критике за плохую работу общественного транспорта ряд муниципалитетов, в числе которых оказались и Набережные Челны.

— Наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию в общественном транспорте будет сложно. Давайте посмотрим на этот вопрос по-другому. С учетом того, что у нас будет возможность привлечь бюджетные инвестиционные кредиты. Пока по общественному транспорту много жалоб у населения, — заявил он.



Согласно схеме движения автобусов большой вместимости на сайте челнинской мэрии, сейчас в городе организована работа автобусов по 13 маршрутам. Кроме того, по 14 маршрутам ведутся трамвайные перевозки, еще по 19 ездят автобусы малой вместимости.



Кстати, с 1 января проезд в челнинском городском транспорте подорожал на 2 рубля, и сейчас одна поездка обходится в 27 рублей.

Дарья Пинегина