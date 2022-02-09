В челнинском Ледовом дворце прошли обыски

В Набережных Челнах сотрудники Следственного комитета и БЭП провели обыски в Ледовом дворце. Они изъяли документы, в том числе касающиеся пожарной безопасности здания.

Так, у правоохранителей появились вопросы к огнезащитному покрытию дворца, на которое было выделено свыше 20 млн рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают, каким образом расходовались средства и на что были потрачены, передают chelny-biz.ru.

Фото: sledcom.ru

Здание Ледового дворца судебные приставы опечатали в январе. Причиной стали нарушения пожарной безопасности. Проходившие здесь занятия по хоккею и фигурному катанию для детей перенесли в другие крытые арены.

В июне 2020 года Набережночелнинский городской суд удовлетворил заявление прокурора города Дмитрия Ерпелева к спортшколе «Челны» о приостановлении эксплуатации сооружений и здания Ледового дворца. Использование объектов было запрещено до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и в сфере антитеррористической защищенности.

Диана Жиленкова