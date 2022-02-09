Минпросвещения РФ: 76% учителей имеют оклад ниже МРОТ

76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные Минпросвещением РФ данные на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Отмечается, что данные были представлены за декабрь 2021 года. МРОТ тогда составлял 12 792 рубля. С 1 января 2022 года его повысили до 13 890 рублей.

Также сообщалось, что в регионах страны применяются отличные друг от друга подходы к оплате труда учителей. Это приводит к непрозрачности начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

Фото: Максим Платонов

Сегодня также стало известно, что с 1 сентября 2022 года шесть пилотных российских регионов при поддержке правительства РФ перейдут на новую систему оплаты труда учителей. Это Мордовия, Белгородская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская и соседняя с Татарстаном Кировская области.

Дарья Акимова