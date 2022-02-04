В Пекине зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр
В Пекине зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе столицы Китая.
Незадолго до этого председатель КНР Си Цзиньпин объявил Олимпиаду-2022 открытой. На торжественной церемонии открытия российские спортсмены прошли под 46-м номером. Знаменосцами избрали Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева.
Сборную России на Играх представят свыше 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. Первые комплекты медалей разыграют 5 февраля. Напомним, за золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за «бронзу» — 1,7 млн рублей. Игры продолжатся до 20 февраля.
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