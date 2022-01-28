В Казани на стройке ЖК из-за нарушения требований безопасности работу башенных кранов остановили на 3 месяца

Фото: Максим Платонов

На стройке жилого комплекса по улице Козина в Казани приостановили эксплуатацию башенных кранов ООО «УСТ» на 3 месяца из-за выявления нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте Приволжского управления Ростехнадзора.

В ходе двух проверок было выявлено, что краны работают без настройки систем координатной защиты для ограничения перемещения грузов. Также при их эксплуатации не проводятся мероприятия по предупреждению падения грузов, в проемах первых этажей отсутствует ограждение сигнальными лентами, а выходы строящихся зданий не имеют защитных козырьков.

По результатам первой проверки ООО «УСТ» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, а работа башенных кранов была приостановлена на 30 суток. Эти требования не были выполнены, и после второй проверки срок приостановки эксплуатации башенных кранов увеличен до 90 суток.

realnoevremya.ru

24 января Ростехнадзор выявил нарушение обязательных требований при строительстве и реконструкции административного здания с изолятором временного содержания отдела МВД России в Заинском районе Татарстана. Осуществляло стройку ООО «Евростиль».

Максим Кокунин