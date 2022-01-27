«Нижнекамскнефтехим» усилил меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилил меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На предприятии вакцинировано 14 694 человека, что составляет 97,4%, ревакцинировано 2 369 работников.



Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 проводятся в поликлинике ПАО «Нижнекамскнефтехим» в прививочном кабинете. Для профилактики и возможности оперативного оказания медицинской помощи работникам компании с 25 января на круглосуточный режим работы, включая экспресс-тестирование на COVID-19, перешли два здравпункта на первой и второй промышленных зонах. Это необходимо, чтобы своевременно при первых признаках ОРВИ выявлять заболевших и оперативно изолировать их от рабочего коллектива.

Позаботился НКНХ о своих ветеранах. По инициативе профсоюзного комитета предприятия с 25 января в Совете ветеранов была организована работа выездной прививочной бригады поликлиники «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК». В офисе, расположенном по улице Лесной, 45, все желающие — бывшие работники «Нижнекамскнефтехима», находящиеся на заслуженном отдыхе, — смогли пройти вакцинацию, а также ревакцинацию от COVID-19.

В течение трех часов медики сделали прививки 39 ветеранам. Для создания иммунитета против опасного заболевания использовались вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V».

По словам председателя Совета ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рашита Валиуллина, к настоящему времени уровень вакцинации против коронавирусной инфекции среди пенсионеров предприятия превышает 60 процентов.

В следующий раз выездная бригада медиков прибудет в Совет ветеранов 28 января.