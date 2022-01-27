Приговор Роберту Мусину может вступить в силу 16 февраля

Как выяснило «Реальное время», Верховный суд Татарстана назначил дату апелляционного рассмотрения по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Выбор пал на зал президиума суда и неурочный для уголовной коллегии день — среду 16 февраля.



Обычно в таком неурочном формате рассматривают жалобы по самым сложным уголовным делам с большим количеством осужденных — по трагедии в ТЦ «Адмирал», финансовой пирамиде КПК «Рост», аферам с субсидиями по программе «Лизинг-грант», чтобы не ждать, пока завершатся иные процессы и освободятся каналы связи с СИЗО.

В уголовном деле о крахе ТФБ осужденный пока лишь один. В сентябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего председателя правления банка Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.

Вину в ходе предварительного следствия и суда банкир признал лишь частично.

Прокуратура приговор не обжаловала, это сделали сам Роберт Мусин, его жена, дочь, конкурсный управляющий и адвокат, а также представители потерпевшей стороны.

Лишь после оценки доводов всех жалоб и решения апелляционной инстанции приговор может вступить в силу.

Тем временем посадивший Мусина судья претендует на пост зампреда в суде Казани.