Дуров: «Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ предлагает выплеснуть с водой и ребенка»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о запрете криптовалют, который предложил ввести Центробанк России. По его словам, это приведете к оттоку IT-специалистов и уничтожению некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.

В телеграм-канале он написал, что на запрет криптовалюты не решается ни одна страна, так как это затормозит развитие блокчейн-технологий в целом: «Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства».

— Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако, рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере, — заявил Дуров.



На этой неделе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. За использование криптовалюты для платежей ЦБ предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц. Банкам также предлагается запретить вкладывать свои деньги в криптовалюты.

Фото: wikipedia.org / NVO

Как сообщили СМИ, Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы оппозиция и СМИ-иноагенты не могли получить доступ к финансированию.