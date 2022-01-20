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В Татарстане за сутки подтвердились 112 новых случаев заражения коронавирусом

14:00, 20.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердились 112 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — завозные, остальные контактные. 39 человек госпитализировано, 73 получают лечение на дому, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировали 44 745 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 38 009 человек, в том числе 103 за минувшие сутки.

В республике подтвердились пять новых случаев смерти — от инфекции скончались трое мужчин 1976, 1956 и 1961 годов рождения и две женщины 1927 и 1951 годов рождения. Общее число летальных случаев достигло 1 540.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера зарегистрировали 111 заболевших COVID-19. В России выявили 38 850 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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