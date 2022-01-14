Сбербанк профинансировал строительство новых корпусов в «Светлой долине»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк совместно с партнером — ООО «Специализированный застройщик «Светлая долина» подписали соглашение о реализации проекта «Светлая долина». Финансирование строительства ведется с применением эскроу-счетов, объем предоставленной кредитной линии Сбербанка составил 4,2 млрд рублей.



Проект «Светлая долина» располагается в Советском районе г. Казани, на выезде у Мамадышского тракта. Район с развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для жизни: 3 детских сада и школа, продуктовые магазины, медицинские учреждения, стоматология, салоны красоты, кафе и фитнес-зал. Рядом находятся торговые центры: «Мега», «Южный», OBI, Castorama, Агропромышленный парк.

Клиенты могут выбрать квартиру в Светлой долине с чистовой и предчистовой отделкой. А также в доме ПК-17-3 реализуется проект «Умная квартира» с установкой современного оборудования, поддерживающего протоколы работы по технологии IoT (Интернет вещей). Застройщиком проекта выступает ООО «Ак Барс Дом», который строит дома в Татарстане с 2008 года.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Сбербанк традиционно выступает одним из основных финансовых партнеров строительной отрасли в Татарстане. Мы рады дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с нашим долгосрочным партнером ООО СЗ «Светлая долина». Совместно мы продолжаем работать над важной задачей по улучшению качества жизни татарстанцев и финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов».

Илья Лекарев, заместитель генерального директора ООО «АК БАРС Девелопмент»:



«Мы постоянно развиваемся: пересматриваем взгляд на классическое благоустройство, вносим новые урбанистические и креативные решения в проекты. Нам важно создавать пространства для людей, в которых будет интересно и комфортно жить. Так в «Светлой долине» мы предлагаем квартиры с готовым ремонтом, а еще и с элементами автоматизации, позволяющими настроить комфортную среду под образ жизни конкретного человека, отвечающую его представлениям об уюте и безопасности».

Проектная декларация

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»