В Нур-Султане ввели чрезвычайное положение и комендантский час

В Нур-Султане из-за протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На период действия чрезвычайного положения также введен комендантский час с 23:00 до 7:00. Комендантом Нур-Султана назначили начальника Департамента полиции города Ержана Саденова.

На время действия чрезвычайного положения усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, у граждан будут проверять документы, удостоверяющих личность.

Еще ограничен въезд в Нур-Султан, а также выезд из него, запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час уже введены в Алма-Атинской и Мангистауской областях.