В Нур-Султане ввели чрезвычайное положение и комендантский час
В Нур-Султане из-за протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На период действия чрезвычайного положения также введен комендантский час с 23:00 до 7:00. Комендантом Нур-Султана назначили начальника Департамента полиции города Ержана Саденова.
На время действия чрезвычайного положения усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, у граждан будут проверять документы, удостоверяющих личность.
Еще ограничен въезд в Нур-Султан, а также выезд из него, запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час уже введены в Алма-Атинской и Мангистауской областях.Происшествия
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