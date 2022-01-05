В одном из городов Казахстана жители пытаются снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву

Фото: скриншот

В Казахстане продолжаются массовые протесты. В городе Талдыкорган митингующие решили снести памятник экс-президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Кадры с попытками казахстанцев снести монумент появились в соцсети. К памятнику привязали веревки. С их помощью протестующие планируют уронить монумент.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил уже со вторым за последние двое суток обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет безопасности. Ранее председателем Совбеза республики был Нурсултан Назарбаев.



Татьяна Демина