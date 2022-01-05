В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана вводится комендантский час

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В Алма-Ате и Мангистауской области введен комендантский час с 23.00 до 7.00. Эта мера должна продлиться на весь период чрезвычайного положения (до 19 января). Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому ограничивается въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области.

В городе на период действия ЧП создается комендатура, ее возглавил начальник местного департамента полиции Канат Таймерденов. На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области нельзя будет проводить массовые мероприятия, запрещена продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У местных жителей изымут имеющееся оружие, взрывчатые вещества и военную технику.

Как сообщает информационное агентство «Sputnik Казахстан», режим ЧП в стране предполагает ряд ограничений: усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Ограничивается свобода передвижения, запрещается организация и проведение не только мирных собраний и массовых мероприятий, но и семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой или смертью. Запрещены забастовки. Кроме того, приостановлена деятельность мобильных сетей и средств связи, за исключением правительственной.

Людмила Губаева