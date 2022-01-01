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Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолета за алкогольное опьянение и отказ надеть маски

15:00, 01.01.2022 1
Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолета за алкогольное опьянение и отказ надеть маски
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. На нем они должны были вернуться в Европу из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира, досрочно завершенный из-за заражения участников COVID-19. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на журналистку шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшую этим же рейсом.

По словам Леманн, спортсмены отказывались надеть маски. Также они находились в состоянии алкогольного опьянения, кое-кто курил. В итоге, багаж хоккеистов выгрузили из самолета, а их не пустили на борт.

Этим же рейсом летела сборная Финляндии, она смогла отправиться домой.

Задержанный в декабре за стрельбу в московском МФЦ военный пенсионер Сергей Глазов рассказал, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе.

Дарья Акимова
СпортХоккей

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:26
    Отличные у нас хоккеисты! настоящие спортсмены))
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