Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолета за алкогольное опьянение и отказ надеть маски

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. На нем они должны были вернуться в Европу из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира, досрочно завершенный из-за заражения участников COVID-19. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на журналистку шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшую этим же рейсом.

По словам Леманн, спортсмены отказывались надеть маски. Также они находились в состоянии алкогольного опьянения, кое-кто курил. В итоге, багаж хоккеистов выгрузили из самолета, а их не пустили на борт.

Этим же рейсом летела сборная Финляндии, она смогла отправиться домой.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Задержанный в декабре за стрельбу в московском МФЦ военный пенсионер Сергей Глазов рассказал, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе.

Дарья Акимова