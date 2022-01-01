Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолета за алкогольное опьянение и отказ надеть маски
Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. На нем они должны были вернуться в Европу из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира, досрочно завершенный из-за заражения участников COVID-19. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на журналистку шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшую этим же рейсом.
По словам Леманн, спортсмены отказывались надеть маски. Также они находились в состоянии алкогольного опьянения, кое-кто курил. В итоге, багаж хоккеистов выгрузили из самолета, а их не пустили на борт.
Этим же рейсом летела сборная Финляндии, она смогла отправиться домой.
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.— Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh
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