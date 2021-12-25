Эксперт рассказал, каким бензином следует заправлять машину зимой
Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. Зимой желательно использовать топливо с минимальным октановым числом, рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Он рекомендовал зимой отдать предпочтение бензину марки АИ-92. В этом случае двигателю не грозит детонация.
Бензин марки АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров и дешевле АИ-95, передает «Прайм».
В прошлом году эксперты называли три ошибки водителей зимой, которые могут привести к серьезным неисправностям турбированных моторов.
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