Эксперт перечислил три способа «убить» двигатель на морозе

Эксперты портала «Автовзгляд» перечислили действия водителей, которые могут привести к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время.

Турбированные двигатели гораздо хуже переносят перепады температур, чем атмосферные, потому что их цилиндры сделаны из алюминия. А это довольно чувствительный материал. Чтобы не изнашивать турбину, двигатель необходимо прогревать перед поездкой.

«Ведь после 2500 оборотов в минуту «улитка» (турбина. — прим. ред.) быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов», — объясняет эксперт.

При сильном и внезапном перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки, что вместе с масляным голоданием, которое появляется из-за долгой стоянки, создает большие проблемы. Из-за этого дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени.

Владельцам автомобилей с турбомоторами нужно прогревать двигатели даже после короткой стоянки. Хватит даже и пяти минут.

Также эксперты предостерегли от слишком высоких оборотов в начале движения. Пока температура антифриза не достигнет 90 градусов, не стоит разгонять двигатель выше 2 300 оборотов в минуту. После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах.Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить.