Слуцкий спел на татарском языке в новом клипе «Рубина»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий спел в новом клипе своей команды на трех языках — русском, татарском и английском. Ролик опубликован в социальных сетях казанского футбольного клуба.

«Рэхим итегез», «яратам Татарстан» и другие фразы на татарском языке Слуцкий исполнил на мотив известного трека «Татарстан супергуд».

В клипе продемонстрировали фрагмент программы «Вечерний Ургант» с участием Слуцкого, где он говорит о том, что Казань — это та же Москва только без пробок, «идеальное место на планете». «Я люблю тебя, Казань», — признается в видеоролике главный тренер «Рубина».

Снялись в клипе и сами футболисты — они станцевали в экстрим-парке «Урам», проехались на машине по мосту «Миллениум», сыграли на стадионе «Ак Барс Арена» и т. д. Слуцкий в ролике угостил их чак-чаком.

Это не первый клип Слуцкого и «Рубина». Казанский клуб уже публиковал в своих социальных сетях пост, в котором рулевой команды танцует под татарскую музыку и 11-минутное видео, снятое в формате полноценного фильма.

Татьяна Демина