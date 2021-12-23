Сбербанк в Татарстане профинансировал объект ИЖС

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство индивидуальных жилых домов компании ООО «Корнер Констракшн-1».



Масштабный проект клубного типа в России «Брайт Парк» находится в Приволжском районе г. Казани в 30 минутах от Кремля. На участке 250 га расположатся 2 000 домовладений, три детских сада, школа и площадки для занятий спортом и отдыха.

Выбирая лучшие условия жизни, покупатели могут оформить договор на покупку дома в коттеджном поселке «Брайт Парк» и провести безопасную сделку с использованием эскроу-счета. После открытия эскроу-счета деньги покупателей будут задепонированы банком до завершения строительства.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Сейчас наблюдается рост спроса на покупку индивидуального жилья. Льготные ипотечные программы позволяют нашим клиентам, мечтающим о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. Мы видим большую перспективу для населения в сотрудничестве Сбербанка с одним из крупнейших застройщиков ИЖС в Татарстане в рамках эскроу-кредитования».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк