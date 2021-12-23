Сбербанк в Татарстане профинансировал объект ИЖС
Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство индивидуальных жилых домов компании ООО «Корнер Констракшн-1».
Масштабный проект клубного типа в России «Брайт Парк» находится в Приволжском районе г. Казани в 30 минутах от Кремля. На участке 250 га расположатся 2 000 домовладений, три детских сада, школа и площадки для занятий спортом и отдыха.
Выбирая лучшие условия жизни, покупатели могут оформить договор на покупку дома в коттеджном поселке «Брайт Парк» и провести безопасную сделку с использованием эскроу-счета. После открытия эскроу-счета деньги покупателей будут задепонированы банком до завершения строительства.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Сейчас наблюдается рост спроса на покупку индивидуального жилья. Льготные ипотечные программы позволяют нашим клиентам, мечтающим о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. Мы видим большую перспективу для населения в сотрудничестве Сбербанка с одним из крупнейших застройщиков ИЖС в Татарстане в рамках эскроу-кредитования».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым