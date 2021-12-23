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В воздухе Москвы образовалась пыль из кристаллов льда

09:55, 23.12.2021
В воздухе Москвы образовалась пыль из кристаллов льда
Фото: pxhere.com

В воздухе Москвы образовалась алмазная пыль из кристаллов льда, такое природное явление считается редким для Центральной России. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Алмазная пыль состоит из мельчайших ледяных кристаллов, находящихся в воздухе, и принадлежит к типу твердых осадков. Российские метеорологи называют такое явление «ледяные иглы». Такая пыль образуется при ясном небе и 20-градусном холоде, она не опасна для людей, но является проблемой для автоматизированных метеостанций аэропортов.

Четверг в Татарстане станет пиком холодной погоды, ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха опустится до -21 градуса. Из-за морозов в школах республики может измениться расписание уроков.

Максим Кокунин
Общество

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